Донецкая область: россияне убили еще пятерых гражданских, ранили - 15

Цитата

"За 29 ноября россияне убили 5 гражданских в Донецкой области: 2 в Бахмуте, 2 в Дробышевом и 1 в Лимане. Еще 15 человек в области получили ранения", - сообщил Кириленко.

Детали

С 24 февраля россияне убили 1235 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 2662.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

В Донецкой области россияне обстреливают всю линию фронта.