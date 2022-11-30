Донецкая область: россияне убили еще пятерых гражданских, ранили - 15
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Российские оккупанты за 29 ноября убили в Донецкой области пятерых мирных жителей, ранили - еще 15. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в среду, 30 ноября, в Telegram, пишет УНН.
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"За 29 ноября россияне убили 5 гражданских в Донецкой области: 2 в Бахмуте, 2 в Дробышевом и 1 в Лимане. Еще 15 человек в области получили ранения", - сообщил Кириленко.
Детали
С 24 февраля россияне убили 1235 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 2662.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
В Донецкой области россияне обстреливают всю линию фронта.