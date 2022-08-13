У рашистов есть "лайфхаки" для побега домой: СБУ выложила очередные перехваты

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«В последнее время перехват СБУ свидетельствует, что оккупанты деморализованы и считают войну в Украине настоящим адом. У части из них преобладают мысли, как сбежать домой. И они, не скрывая, обсуждают это с родственниками», – сообщает СБУ.

Детали

В одном из разговоров мать делится с сыном «афганским» дедовым рецептом, как симулировать психическое расстройство: «Иди в медпункт, говори, что меня сильно болит голова, давит там на уши, мне кажется, что со мной кто-то разговаривает… короче, чтобы ты, типа, включал васю».

А вот другому «герою» друг предложил безболезненно сломать руку: «нажрись и с танка пизд*нись. Главное, чтобы шею не сломали. Прыгай, как щучкой в ​​воду».

Контрактники элитной «краснознаменной» 39-й отдельной мотострелковой бригады, указали в СБУ, просто на марше простреливали друг другу мягкие части тела, чтобы не было последствий для здоровья.

Напомним

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало разговор российского оккупанта с отцом. Рашист находится в Херсонской области, по его словам, их начальство никого не собирается менять.