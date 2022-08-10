"Вдалеке даже HIMARS слышны": ГУР перехопило розмову скарг рашиста батькові

Цитата

«Не меняют нас них*ра, п*здоболье это всё! Просто, знаешь, какие мысли, Ну, дальше полугода и че, на сколько это? На год командировка? Целый день снаряды прилетают, каждый 5-10 минут. Вдалеке Himars эти слышно», - сказав він.

Деталі

У відповідь батько каже, що йому «с дуру выбрали эту профессию».

Доповнення

Після зміцнення позицій ЗСУ в російській армії почастішали конфлікти на етнічному ґрунті. Окупант розповідає, як п’яний тувинець із 55-ої бригади рф відкрив вогонь по командиру розвідувального батальйону. "Потерпілий" у відповідь відправив БТР з особовим складом у розташування 55-ї бригади для "показового приборкання" непокірних.

Російські окупанти також не можуть змиритися з тим, що ЗСУ тотально знищують їхні війська під Харковом. Така реальність різко контрастує з псевдопереможними картинками армії рф, які їм показують по телевізору.