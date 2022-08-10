"Вдалеке даже HIMARS слышны": ГУР перехопило розмову скарг рашиста батькові
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило розмову російського окупанта з батьком. Рашист перебуває в Херсонській області, за його словами, їх начальство нікого не збирається змінювати та жаліється на постійні обстріли зі сторони Збройних сил України, передає УНН.
Цитата
«Не меняют нас них*ра, п*здоболье это всё! Просто, знаешь, какие мысли, Ну, дальше полугода и че, на сколько это? На год командировка? Целый день снаряды прилетают, каждый 5-10 минут. Вдалеке Himars эти слышно», - сказав він.
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У відповідь батько каже, що йому «с дуру выбрали эту профессию».
Доповнення
Після зміцнення позицій ЗСУ в російській армії почастішали конфлікти на етнічному ґрунті. Окупант розповідає, як п’яний тувинець із 55-ої бригади рф відкрив вогонь по командиру розвідувального батальйону. "Потерпілий" у відповідь відправив БТР з особовим складом у розташування 55-ї бригади для "показового приборкання" непокірних.
Російські окупанти також не можуть змиритися з тим, що ЗСУ тотально знищують їхні війська під Харковом. Така реальність різко контрастує з псевдопереможними картинками армії рф, які їм показують по телевізору.