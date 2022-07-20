"По телевизору такого не покажут": рашисти визнають перевагу ЗСУ на полі бою – перехоплена розмова

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"Ну, это по телевизору вам так расписывают в красках. На самом деле тут совсем все по-другому. По телевизору такого не покажут и не скажут правду никогда. Мы проигрываем…" – розповідає окупант своїм родичам у Підмосков’ї.

Він визнає, що у їхньому полку залишилося близько 14 танків із 90, а рівень підготовки танкістів та артилеристів рф дуже низький: "По два дня обучили и все, отправили на передок. А они не могут попасть вообще, просто не могут".

Водночас російська артилерія "настолько кривая, что там можно в километрах измерять промахи".

Тим часом мотивація українських захисників не змінилася, а якість озброєння тільки зростає, додали в СБУ.

Нагадаємо

Російські окупанти в паніці від можливостей нового озброєння, яке передають українським військовим західні партнери.