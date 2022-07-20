"По телевизору такого не покажут": рашисты признают преимущество ВСУ на поле боя – перехваченный разговор
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Российские оккупанты не могут смириться с тем, что ВСУ тотально уничтожают их войска под Харьковом. Такая реальность резко контрастирует с псевдопобедными картинками армии рф, которые им показывают по телевизору. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор, который удалось перехватить СБУ, сообщает УНН.
Детали
"Ну, это по телевизору вам так расписывают в красках. На самом деле здесь совсем все по-другому. По телевизору такого не покажут и не скажут правду никогда. Мы проигрываем…" – рассказывает оккупант своим родственникам в Подмосковье.
Он признает, что в их полку осталось около 14 танков из 90, а уровень подготовки танкистов и артиллеристов рф очень низкий: "По два дня обучили и все, отправили на передок. А они не могут попасть вообще, просто не могут".
В то же время российская артиллерия "настолько кривая, что там можно в километрах измерять промахи".
Тем временем мотивация украинских защитников не изменилась, а качество вооружения только растет, добавили в СБУ.
Напомним
Российские оккупанты в панике от возможностей нового вооружения, которое передают украинским военным западные партнеры.