"Каву п'ють і кнопочки натискають": окупанти в паніці від нової зброї ЗСУ – перехоплена розмова

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"Они сидят, кофе пьют, кнопочки нажимают, и тебя прооосто закидывают снарядами. А ты мечешься, как дол*оеб. У нас уже тут столько танков сожгли, столько техники… А наши дол*оебы даже попасть не могут в них, вычислить не могут", – скаржиться окупант своїй дружині.

Щоб підтримати розмову, жінка дає йому пораду: "Вам же надо танками стрелять на такие расстояния". Але рашист виправляє її уявлення про сучасну війну: "Да x*ли… они начинают бить тебя за 3-4 километра. Куда ты танком стрельнешь?".

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