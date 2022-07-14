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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 28293 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

12:21 • 79062 перегляди

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"Каву п'ють і кнопочки натискають": окупанти в паніці від нової зброї ЗСУ – перехоплена розмова

"Каву п'ють і кнопочки натискають": окупанти в паніці від нової зброї ЗСУ – перехоплена розмова

Київ • УНН

 • 116934 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Російські окупанти в паніці від можливостей нового озброєння, яке передають українським військовим західні партнери. Про це свідчить нова розмова, яку перехопила СБУ, інформує УНН.

Деталі

"Они сидят, кофе пьют, кнопочки нажимают, и тебя прооосто закидывают снарядами. А ты мечешься, как дол*оеб. У нас уже тут столько танков сожгли, столько техники… А наши дол*оебы даже попасть не могут в них, вычислить не могут", – скаржиться окупант своїй дружині.

Щоб підтримати розмову, жінка дає йому пораду: "Вам же надо танками стрелять на такие расстояния". Але рашист виправляє її уявлення про сучасну війну: "Да x*ли… они начинают бить тебя за 3-4 километра. Куда ты танком стрельнешь?".

Нагадаємо

Російські окупанти заздрять "ювелірній" роботі українських мінометників та артилеристів.

Українські Національні Новини

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