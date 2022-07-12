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Оккупанты завидуют "ювелирной" работе украинских минометчиков: перехваченный разговор

Оккупанты завидуют "ювелирной" работе украинских минометчиков: перехваченный разговор

Киев • УНН

 • 182374 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Российские оккупанты завидуют "ювелирной" работе украинских минометчиков и артиллеристов. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор, который перехватила СБУ, информирует УНН.

Детали

Командир российской разведроты жалуется товарищу, что они едва удерживают позиции в поселке Долгенькое в Харьковской области.

"Они (украинские защитники – ред.) поднимаются и смотрят дронами, куда попадают. И начинают минометить. За сутки семь единиц техники сожгли просто: камаз бронированный, еще какую-то х*йню там", – разочарованно признает оккупант.

Особую обеспокоенность у захватчиков вызывает то, насколько точно украинские бойцы попадают в цель: "У них миномётчики и артиллеристы точно стреляют, прям п*здец. Они пристреленные…"

Как отметили, этот разговор СБУ перехватила еще до Новой Каховки, Херсона и Чернобаевки – то есть до того, как ВСУ начали использовать высокоточные HIMARS.

Поэтому сейчас у российских захватчиков пылает еще больше – в прямом и переносном смыслах, подытожили в СБУ.

Напомним

"Удивляет даже коллег из НАТО": оперативное командование "Юг" показало, как украинские артиллеристы мастерски применяют на поле боя гаубицы М777.

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