Оккупанты завидуют "ювелирной" работе украинских минометчиков: перехваченный разговор
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Российские оккупанты завидуют "ювелирной" работе украинских минометчиков и артиллеристов. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор, который перехватила СБУ, информирует УНН.
Детали
Командир российской разведроты жалуется товарищу, что они едва удерживают позиции в поселке Долгенькое в Харьковской области.
"Они (украинские защитники – ред.) поднимаются и смотрят дронами, куда попадают. И начинают минометить. За сутки семь единиц техники сожгли просто: камаз бронированный, еще какую-то х*йню там", – разочарованно признает оккупант.
Особую обеспокоенность у захватчиков вызывает то, насколько точно украинские бойцы попадают в цель: "У них миномётчики и артиллеристы точно стреляют, прям п*здец. Они пристреленные…"
Как отметили, этот разговор СБУ перехватила еще до Новой Каховки, Херсона и Чернобаевки – то есть до того, как ВСУ начали использовать высокоточные HIMARS.
Поэтому сейчас у российских захватчиков пылает еще больше – в прямом и переносном смыслах, подытожили в СБУ.
Напомним
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