Окупанти заздрять "ювелірній" роботі українських мінометників: перехоплена розмова
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Російські окупанти заздрять "ювелірній" роботі українських мінометників та артилеристів. Про це свідчить нова телефонна розмова, яку перехопила СБУ, інформує УНН.
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Командир російської розвідроти скаржиться товаришу, що вони ледь втримують позиції в селищі Довгеньке на Харківщині.
"Они (українські захисники – ред.) поднимаются и смотрят дронами, куда попадают. И начинают минометить. За сутки семь единиц техники сожгли просто: камаз бронированный, еще какую-то х*йню там", – розчаровано визнає окупант.
Особливу стурбованість у загарбників викликає те, наскільки точно українські бійці влучають в ціль: "У них миномётчики и артиллеристы точно стреляют, прям п*здец. Они пристреленные…"
Як зазначили, цю розмову СБУ перехопила ще до Нової Каховки, Херсона та Чорнобаївки – тобто до того, як ЗСУ почали використовувати високоточні HIMARS.
Тому зараз у російських загарбників палає ще більше – у прямому, і переносному сенсах, підсумували в СБУ.
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