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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Окупанти заздрять "ювелірній" роботі українських мінометників: перехоплена розмова

Окупанти заздрять "ювелірній" роботі українських мінометників: перехоплена розмова

Київ • УНН

 • 182375 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Російські окупанти заздрять "ювелірній" роботі українських мінометників та артилеристів. Про це свідчить нова телефонна розмова, яку перехопила СБУ, інформує УНН.

Деталі

Командир російської розвідроти скаржиться товаришу, що вони ледь втримують позиції в селищі Довгеньке на Харківщині.

"Они (українські захисники – ред.) поднимаются и смотрят дронами, куда попадают. И начинают минометить. За сутки семь единиц техники сожгли просто: камаз бронированный, еще какую-то х*йню там", – розчаровано визнає окупант.

Особливу стурбованість у загарбників викликає те, наскільки точно українські бійці влучають в ціль: "У них миномётчики и артиллеристы точно стреляют, прям п*здец. Они пристреленные…"

Як зазначили, цю розмову СБУ перехопила ще до Нової Каховки, Херсона та Чорнобаївки – тобто до того, як ЗСУ почали використовувати високоточні HIMARS.

Тому зараз у російських загарбників палає ще більше – у прямому, і переносному сенсах, підсумували в СБУ.

Нагадаємо

"Дивує навіть колег з НАТО": оперативне командування "Південь" показало, як українські артилеристи майстерно застосовують на полі бою гаубиці М777.

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