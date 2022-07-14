"Кофе пьют и кнопочки нажимают": оккупанты в панике от нового оружия ВСУ – перехваченный разговор

Детали

"Они сидят, кофе пьют, кнопочки нажимают, и тебя прооосто закидывают снарядами. А ты мечешься, как дол*оеб. У нас уже тут столько танков сожгли, столько техники… А наши дол*оебы даже попасть не могут в них, вычислить не могут", – жалуется оккупант своей жене.

Чтобы поддержать разговор, женщина дает ему совет: "Вам же надо танками стрелять на такие расстояния". Но рашист исправляет ее представление о современной войне: "Да x*ли… они начинают бить тебя за 3-4 километра. Куда ты танком стрельнешь?".

Напомним

Российские оккупанты завидуют "ювелирной" работе украинских минометчиков и артиллеристов.