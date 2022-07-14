"Кофе пьют и кнопочки нажимают": оккупанты в панике от нового оружия ВСУ – перехваченный разговор
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Российские оккупанты в панике от возможностей нового вооружения, которое передают украинским военным западные партнеры. Об этом свидетельствует новый разговор, который перехватила СБУ, информирует УНН.
Детали
"Они сидят, кофе пьют, кнопочки нажимают, и тебя прооосто закидывают снарядами. А ты мечешься, как дол*оеб. У нас уже тут столько танков сожгли, столько техники… А наши дол*оебы даже попасть не могут в них, вычислить не могут", – жалуется оккупант своей жене.
Чтобы поддержать разговор, женщина дает ему совет: "Вам же надо танками стрелять на такие расстояния". Но рашист исправляет ее представление о современной войне: "Да x*ли… они начинают бить тебя за 3-4 километра. Куда ты танком стрельнешь?".
Напомним
Российские оккупанты завидуют "ювелирной" работе украинских минометчиков и артиллеристов.