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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Кофе пьют и кнопочки нажимают": оккупанты в панике от нового оружия ВСУ – перехваченный разговор

"Кофе пьют и кнопочки нажимают": оккупанты в панике от нового оружия ВСУ – перехваченный разговор

Киев • УНН

 • 116934 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Российские оккупанты в панике от возможностей нового вооружения, которое передают украинским военным западные партнеры. Об этом свидетельствует новый разговор, который перехватила СБУ, информирует УНН.

Детали

"Они сидят, кофе пьют, кнопочки нажимают, и тебя прооосто закидывают снарядами. А ты мечешься, как дол*оеб. У нас уже тут столько танков сожгли, столько техники… А наши дол*оебы даже попасть не могут в них, вычислить не могут", – жалуется оккупант своей жене.

Чтобы поддержать разговор, женщина дает ему совет: "Вам же надо танками стрелять на такие расстояния". Но рашист исправляет ее представление о современной войне: "Да x*ли… они начинают бить тебя за 3-4 километра. Куда ты танком стрельнешь?".

Напомним

Российские оккупанты завидуют "ювелирной" работе украинских минометчиков и артиллеристов.

Украинские Национальные Новости

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