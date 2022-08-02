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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 34339 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 80433 перегляди

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1 квітня, 10:23 • 169443 перегляди

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1 квітня, 10:07 • 169731 перегляди

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В армії рф почастішали міжетнічні конфлікти: перехоплена розмова

В армії рф почастішали міжетнічні конфлікти: перехоплена розмова

Київ • УНН

 • 151411 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Після зміцнення позицій ЗСУ в російській армії почастішали конфлікти на етнічному ґрунті. Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яку перехопила СБУ, інформує УНН.

Деталі

Окупант розповідає, як п’яний тувинець із 55-ої бригади рф відкрив вогонь по командиру розвідувального батальйону.

"Потерпілий" у відповідь відправив БТР з особовим складом у розташування 55-ї бригади для "показового приборкання" непокірних.

"Они на БТРе приехали, нах*й, троих затрехсотили, нах*й, или сколько там человек. Остальных всех на колени поставили и сказали: "Извиняйтесь, пид*ры, пока мы вас не расху*рили, короче…" – розповідає очевидець.

Як зазначили в СБУ, з огляду на попередні перехоплення, в російській армії з’явилася тенденція до самознищення. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Батальйони лягають": окупант назвав українську армію найсильнішою у світі – перехоплена розмова

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