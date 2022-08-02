В армії рф почастішали міжетнічні конфлікти: перехоплена розмова
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Після зміцнення позицій ЗСУ в російській армії почастішали конфлікти на етнічному ґрунті. Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яку перехопила СБУ, інформує УНН.
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Окупант розповідає, як п’яний тувинець із 55-ої бригади рф відкрив вогонь по командиру розвідувального батальйону.
"Потерпілий" у відповідь відправив БТР з особовим складом у розташування 55-ї бригади для "показового приборкання" непокірних.
"Они на БТРе приехали, нах*й, троих затрехсотили, нах*й, или сколько там человек. Остальных всех на колени поставили и сказали: "Извиняйтесь, пид*ры, пока мы вас не расху*рили, короче…" – розповідає очевидець.
Як зазначили в СБУ, з огляду на попередні перехоплення, в російській армії з’явилася тенденція до самознищення.
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