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"Батальоны ложатся": оккупант назвал украинскую армию самой сильной в мире – перехваченный разговор

Киев • УНН

 • 256174 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Российские оккупанты признают силу украинских военных и восхищаются их бесстрашием. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор, который перехватила СБУ, информирует УНН.

Детали

"Украинская армия – это самая сильная армия во всем мире… Они даже россиян не боятся, с*ка, никого…. Это так и есть, реально…" – рассказывает матери мобилизованный в ряды рашистов житель временно оккупированного Донецка.

На отрицание женщины, которая насмотрелась пропаганды, просто спрашивает: "Ты потери вообще видела какие?.. Вам правду не говорят… вам сказки рассказывают".

Оккупант отметил, что россияне, если и продвигаются, то ценой огромных потерь: "А даже если продвигается наша (армія – прим.), это очень с большими потерями. Ху*рят на раз-два, я тебе говорю. У нас полк там въе*али. Батальоны ложатся...".

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