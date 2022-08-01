"Батальйони лягають": окупант назвав українську армію найсильнішою у світі – перехоплена розмова

Деталі

"Украинская армия – это самая сильная армия во всем мире… Они даже россиян не боятся, с*ка, никого…. Это так и есть, реально…" – розповідає матері мобілізований у лави рашистів житель тимчасово окупованого Донецька.

На заперечення жінки, яка надивилася пропаганди, просто запитує: "Ты потери вообще видела какие?.. Вам правду не говорят… вам сказки рассказывают".

Окупант зазначив, що росіяни, якщо і просуваються, то ціною величезних втрат: "А даже если продвигается наша (армія – прим.), это очень с большими потерями. Ху*рят на раз-два, я тебе говорю. У нас полк там въе*али. Батальоны ложатся...".

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