Не встигають засікти на радарах: окупанти в шоці від вправності пілотів ЗСУ – перехоплена розмова

Деталі

"Мы сидим, слушаем переговоры. И там говорят, ну наши, зенитчики: готовность номер 1, скоро прилетят, в течение 10-15 минут, два самолета. Следующее послание говорят: они уже отработали по нам и улетели. Всё, отбой", – розповідає батькам окупант.

І це не затримка зв’язку у рашистів, а вищий пілотаж українських захисників, зазначили в СБУ.

Додамо

Ворог продовжує активно застосовувати заборонені види озброєнь – фосфорні і касетні боєприпаси.

"Фосфором их хр*начим, су*а. Фосфоры, кассеты… Вообще плевать… Там все плавится… Зато ночью очень красиво выглядит…" – зізнається окупант.