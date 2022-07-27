Не встигають засікти на радарах: окупанти в шоці від вправності пілотів ЗСУ – перехоплена розмова
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Українські пілоти так вправно бомблять російських окупантів, що ті навіть не встигають засікти їх на своїх радарах. Про це свідчить нова телефонна розмова рашистів з-під Херсона, який перехопила СБУ, інформує УНН.
Деталі
"Мы сидим, слушаем переговоры. И там говорят, ну наши, зенитчики: готовность номер 1, скоро прилетят, в течение 10-15 минут, два самолета. Следующее послание говорят: они уже отработали по нам и улетели. Всё, отбой", – розповідає батькам окупант.
І це не затримка зв’язку у рашистів, а вищий пілотаж українських захисників, зазначили в СБУ.
Додамо
Ворог продовжує активно застосовувати заборонені види озброєнь – фосфорні і касетні боєприпаси.
"Фосфором их хр*начим, су*а. Фосфоры, кассеты… Вообще плевать… Там все плавится… Зато ночью очень красиво выглядит…" – зізнається окупант.