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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Не встигають засікти на радарах: окупанти в шоці від вправності пілотів ЗСУ – перехоплена розмова

Не встигають засікти на радарах: окупанти в шоці від вправності пілотів ЗСУ – перехоплена розмова

Київ • УНН

 • 173651 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Українські пілоти так вправно бомблять російських окупантів, що ті навіть не встигають засікти їх на своїх радарах. Про це свідчить нова телефонна розмова рашистів з-під Херсона, який перехопила СБУ, інформує УНН.

Деталі

"Мы сидим, слушаем переговоры. И там говорят, ну наши, зенитчики: готовность номер 1, скоро прилетят, в течение 10-15 минут, два самолета. Следующее послание говорят: они уже отработали по нам и улетели. Всё, отбой", – розповідає батькам окупант.

І це не затримка зв’язку у рашистів, а вищий пілотаж українських захисників, зазначили в СБУ.

Додамо

Ворог продовжує активно застосовувати заборонені види озброєнь – фосфорні і касетні боєприпаси.

"Фосфором их хр*начим, су*а. Фосфоры, кассеты… Вообще плевать… Там все плавится… Зато ночью очень красиво выглядит…" – зізнається окупант.

Українські Національні Новини

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