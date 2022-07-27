Не успевают засечь на радарах: оккупанты в шоке от умелости пилотов ВСУ – перехваченный разговор
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Украинские пилоты так умело бомбят российских оккупантов, что те даже не успевают засечь их на своих радарах. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор рашистов из-под Херсона, который перехватила СБУ, сообщает УНН.
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"Мы сидим, слушаем переговоры. И там говорят, ну наши, зенитчики: готовность номер 1, скоро прилетят, в течение 10-15 минут, два самолета. Следующее послание говорят: они уже отработали по нам и улетели. Всё, отбой", – рассказывает родителям оккупант.
И это не задержка связи у рашистов, а высший пилотаж украинских защитников, отметили в СБУ.
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Враг продолжает активно применять запрещенные виды вооружений – фосфорные и кассетные боеприпасы.
"Фосфором их хр*начим, су*а. Фосфоры, кассеты… Вообще плевать… Там все плавится… Зато ночью очень красиво выглядит…" – признается оккупант.