В армии рф участились межэтнические конфликты: перехваченный разговор
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. После укрепления позиций ВСУ в российской армии участились конфликты на этнической почве. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор оккупантов, который перехватила СБУ, информирует УНН.
Детали
Оккупант рассказывает, как пьяный тувинец из 55-й бригады рф открыл огонь по командиру разведывательного батальона.
"Потерпевший" в ответ отправил БТР с личным составом в расположение 55-й бригады для "показательного обуздания" непокорных.
"Они на БТРе приехали, нах*й, троих затрехсотили, нах*й, или сколько там человек. Остальных всех на колени поставили и сказали: "Извиняйтесь, пид*ры, пока мы вас не расху*рили, короче…" – рассказывает очевидец.
Как отметили в СБУ, учитывая предыдущие перехваты, в российской армии появилась тенденция к самоуничтожению.
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