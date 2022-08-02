В армии рф участились межэтнические конфликты: перехваченный разговор

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Оккупант рассказывает, как пьяный тувинец из 55-й бригады рф открыл огонь по командиру разведывательного батальона.

"Потерпевший" в ответ отправил БТР с личным составом в расположение 55-й бригады для "показательного обуздания" непокорных.

"Они на БТРе приехали, нах*й, троих затрехсотили, нах*й, или сколько там человек. Остальных всех на колени поставили и сказали: "Извиняйтесь, пид*ры, пока мы вас не расху*рили, короче…" – рассказывает очевидец.

Как отметили в СБУ, учитывая предыдущие перехваты, в российской армии появилась тенденция к самоуничтожению.

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