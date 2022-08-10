"Вдалеке даже HIMARS слышны": ГУР перехватило разговор жалоб рашиста отцу
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало разговор российского оккупанта с отцом. Рашист находится в Херсонской области, по его словам, их начальство никого не собирается менять и жалуется на постоянные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины, передает УНН.
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«Не меняют нас них*ра, п*здоболье это всё! Просто, знаешь, какие мысли, Ну, дальше полгода и че, сколько это? На год командировка? Целый день снаряды прилетают каждый 5-10 минут. Вдалеке Himars эти слышно», - сказал он.
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В ответ отец говорит, что ему «с дуру выбрали эту профессию».
Дополнение
После укрепления позиций ВСУ в российской армии участились конфликты на этнической почве. Оккупант рассказывает, как пьяный тувинец из 55-й бригады рф открыл огонь по командиру разведывательного батальона. "Потерпевший" в ответ отправил БТР с личным составом в расположение 55-й бригады для "показательного обуздания" непокорных.
Российские оккупанты также не могут смириться с тем, что ВСУ тотально уничтожают их войска под Харьковом. Такая реальность резко контрастирует с псевдопобедными картинками армии россии, которые им показывают по телевизору.