Цитата

«Не меняют нас них*ра, п*здоболье это всё! Просто, знаешь, какие мысли, Ну, дальше полгода и че, сколько это? На год командировка? Целый день снаряды прилетают каждый 5-10 минут. Вдалеке Himars эти слышно», - сказал он.

Детали

В ответ отец говорит, что ему «с дуру выбрали эту профессию».

Дополнение

После укрепления позиций ВСУ в российской армии участились конфликты на этнической почве. Оккупант рассказывает, как пьяный тувинец из 55-й бригады рф открыл огонь по командиру разведывательного батальона. "Потерпевший" в ответ отправил БТР с личным составом в расположение 55-й бригады для "показательного обуздания" непокорных.

Российские оккупанты также не могут смириться с тем, что ВСУ тотально уничтожают их войска под Харьковом. Такая реальность резко контрастирует с псевдопобедными картинками армии россии, которые им показывают по телевизору.