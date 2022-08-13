Рашисти мають "лайфхаки" для втечі додому: СБУ виклала чергові перехоплення
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Служба безпеки України оприлюднила добірку перехоплених розмов, де рашисти обговорюють з родичами способи втекти додому. Серед них - «включить васю»; зламати руку, зіскочивши п’яним з танку; самостріл на марші. Про це інформує УНН.
Цитата
«Останнім часом перехоплення СБУ свідчать, що окупанти деморалізовані та вважають війну в Україні справжнім пеклом. У частини з них переважають думки, як втекти додому. І вони, не приховуючи, обговорюють це з родичами», – повідомляє СБУ.
Деталі
В одній із розмов мати ділиться з сином «афганським» дідовим рецептом, як симулювати психічний розлад: «Иди в медпункт, говори, что меня сильно болит голова, давит там на уши, мне кажется, что со мной кто-то разговаривает… короче, чтоб ты, типа, включал васю».
А ось іншому «герою» друг запропонував безболісно зламати руку: «Нажрись и с танка пизд*нись. Главное, чтобы шею не сломал. Прыгай, как щучкой в воду».
Контрактники елітної «краснознаменной» 39-ї окремої мотострілкової бригади, вказали у СБУ, просто на марші прострілювали один одному м’які частини тіла, щоб не було наслідків для здоров’я.
Нагадаємо
Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило розмову російського окупанта з батьком. Рашист перебуває в Херсонській області, за його словами, їх начальство нікого не збирається змінювати.