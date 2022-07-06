Рашисты атаковали Одесщину: силы ПВО сбили над Черным морем ракету Х-31

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Киев • УНН

 • 103040 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Украинские силы противовоздушной обороны "минуснули" ракету Х-31 над морем в Одесской области. Об этом написал спикер одесской ОВА Сергей Братчук в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Цитата

"Одесщина. В очередной раз враг из самолета Су-35 атаковал область ракетой Х-31.

Силы ПВО "минуснули" ракету над морем", - написал Братчук.

Детали

Информацию подтвердили в оперативном командовании "Север".

"По Одесщине враг пытался нанести очередной ракетный удар. Из самолета Су-35 по направлению Черного моря выпущена ракета воздушного базирования Х-31. Силами противовоздушной обороны ракета ликвидирована над морем", - сообщили в ОК.

Напомним

Жители Одессы и области, а также местные Telegram-каналы ранее сегодня сообщали о взрывах в регионе.

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