Рашисты атаковали Одесщину: силы ПВО сбили над Черным морем ракету Х-31
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Украинские силы противовоздушной обороны "минуснули" ракету Х-31 над морем в Одесской области. Об этом написал спикер одесской ОВА Сергей Братчук в своем Telegram-канале, пишет УНН.
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"Одесщина. В очередной раз враг из самолета Су-35 атаковал область ракетой Х-31.
Силы ПВО "минуснули" ракету над морем", - написал Братчук.
Детали
Информацию подтвердили в оперативном командовании "Север".
"По Одесщине враг пытался нанести очередной ракетный удар. Из самолета Су-35 по направлению Черного моря выпущена ракета воздушного базирования Х-31. Силами противовоздушной обороны ракета ликвидирована над морем", - сообщили в ОК.
Напомним
Жители Одессы и области, а также местные Telegram-каналы ранее сегодня сообщали о взрывах в регионе.