Рашисти атакували Одещину: сили ППО збили над Чорним морем ракету Х-31

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"Одещина. Вчергове ворог з літака Су-35 атакував область ракетою Х-31.

Сили ППО "мінуснули" ракету над морем", - написав Братчук.

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Інформацію підтвердили в оперативному командуванні "Північ".

"По Одещині ворог намагався нанести черговий ракетний удар. З літака Су-35 з напрямку Чорного моря випущено ракету повітряного базування Х-31. Силами протиповітряної оборони ракету ліквідовано над морем", - повідомили в ОК.

Нагадаємо

Мешканці Одеси та області, а також місцеві Telegram-канали раніше сьогодні повідомляли про вибухи у регіоні.