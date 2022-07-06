Рашисти атакували Одещину: сили ППО збили над Чорним морем ракету Х-31
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Українські сили протиповітряної оборони "мінуснули" ракету Х-31 над морем на Одещині. Про це написав речник одеської ОВА Сергій Братчук в своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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"Одещина. Вчергове ворог з літака Су-35 атакував область ракетою Х-31.
Сили ППО "мінуснули" ракету над морем", - написав Братчук.
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Інформацію підтвердили в оперативному командуванні "Північ".
"По Одещині ворог намагався нанести черговий ракетний удар. З літака Су-35 з напрямку Чорного моря випущено ракету повітряного базування Х-31. Силами протиповітряної оборони ракету ліквідовано над морем", - повідомили в ОК.
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Мешканці Одеси та області, а також місцеві Telegram-канали раніше сьогодні повідомляли про вибухи у регіоні.