На Одещині чутно вибухи. Повідомляють про роботу ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Мешканці Одеси та області, а також місцеві Telegram-канали повідомляють про вибухи у регіоні, пише УНН.
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Так, очевидці чули звуки вибухів на Одещині. Водночас, за інформацією Telegram-каналів, в регіоні працює ППО.
Нардеп Олексій Гончаренко повідомив про ракету над Чорним морем.
Наразі офіційної інформації від представників органів місцевої влади не надходило.
Додамо, що о 16:00 в області пролунала повітряна тривога.
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