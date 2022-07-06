На Одещині чутно вибухи. Повідомляють про роботу ППО

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Так, очевидці чули звуки вибухів на Одещині. Водночас, за інформацією Telegram-каналів, в регіоні працює ППО.

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив про ракету над Чорним морем.

Наразі офіційної інформації від представників органів місцевої влади не надходило.

Додамо, що о 16:00 в області пролунала повітряна тривога.

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