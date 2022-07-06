З Херсона повідомляють про вибух і задимлення

Цитата

"У Херсоні видно дим. Очевидці кажуть, в районі залізничного вокзалу. До того в місті пролунав вибух", - йдеться у повідомленні з посиланням на кореспондентів.

Додамо, офіційної інформації наразі немає.

Доповнення

За даними Херсонської ОДА, ситуація на території тимчасово окупованої Херсонської області залишається стабільно важкою.

Нині відсутній мобільний зв’язок та частково Інтернет на території області, яка перебуває під тимчасовою окупацією. Зв’язок вдалося встановити лише з деякими тергромадами. За отриманою інформацію, гуманітарна ситуація в громадах майже не змінилась.