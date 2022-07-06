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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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З Херсона повідомляють про вибух і задимлення

З Херсона повідомляють про вибух і задимлення

Київ • УНН

 • 126079 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. У Херсоні повідомляють про вибух і задимлення у районі залізничного вокзалу. Про це повідомляє Суспільне Херсон, інформує УНН.

Цитата

"У Херсоні видно дим. Очевидці кажуть, в районі залізничного вокзалу. До того в місті пролунав вибух", - йдеться у повідомленні з посиланням на кореспондентів.

Додамо, офіційної інформації наразі немає.

Доповнення

За даними Херсонської ОДА, ситуація на території тимчасово окупованої Херсонської області залишається стабільно важкою.

Нині відсутній мобільний зв’язок та частково Інтернет на території області, яка перебуває під тимчасовою окупацією. Зв’язок вдалося встановити лише з деякими тергромадами. За отриманою інформацію, гуманітарна ситуація в громадах майже не змінилась.

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