Из Херсона сообщают о взрыве и задымлении
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В Херсоне сообщают о взрыве и задымлении в районе железнодорожного вокзала. Об этом сообщает "Суспільне Херсон", информирует УНН.
Цитата
"В Херсоне виден дым. Очевидцы говорят, в районе железнодорожного вокзала. До этого в городе раздался взрыв", - говорится в сообщении со ссылкой на корреспондентов.
Добавим, официальной информации пока нет.
Дополнение
По данным Херсонской ОГА, ситуация на территории временно оккупированной Херсонской области остается стабильно тяжелой.
В настоящее время отсутствует мобильная связь и частично Интернет на территории области, находящейся под временной оккупацией. Связь удалось установить только с некоторыми тергромадами. По полученной информации, гуманитарная ситуация в громадах почти не изменилась.