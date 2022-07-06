В Одесской области слышны взрывы. Сообщают о работе ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Жители Одессы и области, а также местные Telegram-каналы сообщают о взрывах в регионе, пишет УНН.
Детали
Так, очевидцы слышали звуки взрывов в Одесской области. В то же время, по информации Telegram-каналов, в регионе работает ПВО.
Нардеп Алексей Гончаренко сообщил о ракете над Черным морем.
Пока официальной информации от представителей органов местной власти не поступало.
Добавим, что в 16:00 в области раздалась воздушная тревога.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из Херсона сообщают о взрыве и задымлении