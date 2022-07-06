В Одесской области слышны взрывы. Сообщают о работе ПВО

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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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Киев • УНН

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КИЕВ. 6 июня. УНН. Жители Одессы и области, а также местные Telegram-каналы сообщают о взрывах в регионе, пишет УНН.

Детали

Так, очевидцы слышали звуки взрывов в Одесской области. В то же время, по информации Telegram-каналов, в регионе работает ПВО.

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил о ракете над Черным морем.

Пока официальной информации от представителей органов местной власти не поступало.

Добавим, что в 16:00 в области раздалась воздушная тревога.

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