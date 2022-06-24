рашистам не удается запустить учебный процесс в Мелитополе из-за сопротивления педагогов - мэр

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"Рашисты сегодня массово пытаются открыть школы и университеты на территории временно оккупированных городов. Им это не удается, из-за сопротивления учителей и работников образования. Потому что, например, в городе Мелитополь с 2700 численности управления образования согласилось сотрудничать менее 300-ти людей. В основном это технические специалисты", - отметил Федоров.

Детали

Мэр Мелитополя также указал, что ситуация в городе ежедневно ухудшается, российские оккупанты продолжают политику "закручивания гаек". Большой проблемой остается паспортизация. Через пропаганду рашисты пытаются заставить наших пенсионеров и предпринимателей оформить паспорта россии.

"Аргументируют они это тем, что пенсионеры не будут получать пенсии, а предприниматели не смогут вести свою деятельность. Но это все бред, потому что Украина выплачивает зарплаты и пенсии, а предприниматели, если согласятся на сотрудничество, попадут под действие закона о коллаборационизме. Поэтому, этот вопрос должен решаться на государственном уровне", - сказал он.

Достаточно сложная ситуация и в медицинских заведениях. Последние четыре месяца россияне почти не вмешивались в деятельность медучреждений. Но на прошлой неделе оккупационные власти назначили очередного "руководителя" медучреждениями, украинские врачи вынуждены написать заявления на увольнение из украинских заведений и устроиться на работу в рашистские структуры. Однако из трех структур медицинских учреждений Мелитополя только один руководитель больницы согласился на работу у оккупантов.

"Почти 80% людей не работают и не имеют возможности получать заработную плату. Также очень выросли продукты питания. А также важным вопросом остается вопрос безопасности. Учителя и работники образования также против россиян. Родители против того, чтобы дети шли в школу под оккупацией. Но оккупантам нужна картинка для пропаганды, будто налаживающая жизнь. Также враг захватил все высшие учебные заведения. Объединил их в один университет, но учебный процесс не возобновлен", - подчеркнул Федоров.

В Мелитополе три недели назад оставалось около 70 тысяч населения, это половина от привычной цифры. Сегодня уже меньше, потому что люди из оккупации выезжают каждый день, такая возможность есть, но это очень дорого. Оккупанты берут на блокпостах около 3 тысяч гривен за выезд.

Дополнение

Федоров указал, что за голову основного гауляйтера Мелитополя Запорожской области партизаны причитали премию в 10 тысяч долларов.