За голову гауляйтера Мелітополя партизани голосили премію в 10 тис. дол. - мер

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"Наші партизани сьогодні відкрили сезон полювання. По всьому місту розвісили оголошення про те, що за голову основного гауляйтера вони сьогодні об'явили премію в 10 тис. доларів. Але впевнений, ці ставки будуть рости, і точно ці міні рашисти його і зачистять за ці кошти", - сказав він.

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При цьому, з його слів, близько 500 людей зникли і були викрадені рашистами. В полоні окупантів понад два місяці перебуває 16-річна дитина. Викрадення людей – це стала звичайна практика для окупантів. Вони намагаються залякати громадян та схилити їх до співпраці.

"Минулого тижня одного з пасторів церкви викрали під час служби. Рідні викрадених не знають, де вони", - наголосив Федоров, додавши, що пастора таки відпустили.