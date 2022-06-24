За голову гауляйтера Мелітополя партизани голосили премію в 10 тис. дол. - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. За голову основного гауляйтера Мелітополя Запорізької області партизани голосили премію в 10 тисяч доларів. Про це під час брифінгу заявив Мелітопольський міський голова Іван Федоров, пише УНН.
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"Наші партизани сьогодні відкрили сезон полювання. По всьому місту розвісили оголошення про те, що за голову основного гауляйтера вони сьогодні об'явили премію в 10 тис. доларів. Але впевнений, ці ставки будуть рости, і точно ці міні рашисти його і зачистять за ці кошти", - сказав він.
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При цьому, з його слів, близько 500 людей зникли і були викрадені рашистами. В полоні окупантів понад два місяці перебуває 16-річна дитина. Викрадення людей – це стала звичайна практика для окупантів. Вони намагаються залякати громадян та схилити їх до співпраці.
"Минулого тижня одного з пасторів церкви викрали під час служби. Рідні викрадених не знають, де вони", - наголосив Федоров, додавши, що пастора таки відпустили.