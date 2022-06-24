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За голову гауляйтера Мелитополя партизаны причитали премию в 10 тыс. долл. - мер

Киев • УНН

 • 130975 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. За голову основного гауляйтера Мелитополя Запорожской области партизаны голосили премию в 10 тысяч долларов. Об этом во время брифинга заявил Мелитопольский городской голова Иван Федоров, пишет УНН.

Цитата

"Наши партизаны сегодня открыли сезон охоты. По всему городу развесили объявление о том, что за голову основного гауляйтера они сегодня объявили премию в 10 тыс. долларов. Но уверен, эти ставки будут расти, и точно эти мини рашисты его и зачистят за эти деньги", – сказал он.

Детали

При этом, по его словам, около 500 человек исчезли и были похищены рашистами. В плену оккупантов более двух месяцев находится 16-летний ребенок. Похищение людей – это стала обычная практика для оккупантов. Они пытаются запугать граждан и склонить их к сотрудничеству.

"На прошлой неделе одного из пасторов церкви похитили во время службы. Родные похищенных не знают, где они", - подчеркнул Федоров, добавив, что пастора все-таки отпустили.

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