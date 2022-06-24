рашистам не вдається запустити навчальний процес у Мелітополі через спротив освітян - мер

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"Рашисти сьогодні масово намагаються відкрити школи та університети на території тимчасово окупованих міст. Їм це не вдається, через спротив учителів і працівників освіти. Тому що, наприклад, у місті Мелітополь з 2700 чисельності управління освіти погодилось співпрацювати менше ніж 300-та людей. Здебільшого це технічні спеціалісти", - зазначив Федоров.

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Мер Мелітополя також вказав, що ситуація у місті щодня погіршується, російські окупанти продовжують політику "закручування гайок". Великою проблемою лишається паспортизація. Завдяки пропаганді, рашисти намагаються змусити наших пенсіонерів та підприємців оформити паспорти росії.

"Аргументують вони це тим, що пенсіонери не будуть отримувати пенсії, а підприємці не зможуть вести свою діяльність. Але це все маячня, бо Україна виплачує зарплати та пенсії, а підприємці, якщо погодяться на співпрацю, попадуть під дію закону про колабораціонізм. Тому, це питання має вирішуватися на державному рівні", - сказав він.

Досить складна ситуація і в медичних закладах. Останні чотири місяці росіяни майже не втручалися у діяльність медзакладів. Але минулого тижня окупаційна влада призначила чергового "керівника" медзакладами, українські лікарі змушені написати заяви на звільнення з українських закладів та влаштуватися на роботу в рашистські структури. Однак, з трьох структур медичних закладів Мелітополя, лише один керівник лікарні погодився на роботу в окупантів.

"Майже 80% людей не працюють і не мають можливості отримувати заробітну плату. Також дуже зросли продукти харчування. А також важливим питанням лишається питання безпеки. Вчителі та працівники освіти також чинять супротив росіянам. Батьки проти того, щоб діти йши до школи під окупацією. Але окупантам потрібна картинка для пропаганди, ніби налагоджують життя. Також ворог захопив всі вищі навчальні заклади. Об’єднав їх в один університет, але навчальний процес не поновлено", - підкреслив Федоров.

У Мелітополі три тижні тому лишалось близько 70 тисяч населення, це половина від звичної цифри. Сьогодні вже менше, бо люди з окупації виїздять щодня, така можливість є, але це дуже дорого. Окупанти беруть на блокпостах близько 3 тисяч гривень за виїзд.

Доповнення

Федоров вказав, що за голову основного гауляйтера Мелітополя Запорізької області партизани голосили премію в 10 тисяч доларів.