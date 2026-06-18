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Рапиристка Сопит выиграла историческое золото на ЧЕ-2026

Киев • УНН

 • 898 просмотра

Ольга Сопит завоевала первую в истории Украины золотую медаль ЧЕ в женской рапире. В финале киевлянка победила титулованную итальянку Арианну Эрриго.

Рапиристка Сопит выиграла историческое золото на ЧЕ-2026

Украинская рапиристка Ольга Сопит завоевала золото на чемпионате Европы по фехтованию-2026, сообщили в НОК Украины, пишет УНН.

Украинская рапиристка Ольга Сопит — чемпионка Европы по фехтованию на рапирах. Это первая в истории Украины золотая награда чемпионата Европы в женской рапире

— сообщили в НОК.

Во второй день континентального первенства по фехтованию, которое принимает французское Антони, 23-летняя киевлянка принесла украинской сборной вторую медаль турнира.

На групповом этапе Ольга выиграла 4 из 6 боев, после чего прошла первые раунды плей-офф, поочередно одолев Лилли Марию Бругер из Австрии (14:7) и Марту Якубовскую из Польши (15:7).

Четвертьфинал отметился напряженным украинским дерби против вице-чемпионки Европы-2024 Дарьи Миронюк. Уступая по ходу боя 8:10, Ольга смогла сравнять счет и одержала победу (12:11) на приоритете в дополнительную минуту.

В полуфинале украинка победила бронзового призера предыдущего чемпионата Европы, испанку Марию Марино (15:8).

В финальном поединке Ольга встретилась с титулованной итальянкой Арианной Эрриго — олимпийской чемпионкой, 10-кратной чемпионкой мира и 15-кратной чемпионкой Европы, и уверенно победила ее со счетом 15:8.

Для Ольги это дебютная медаль на взрослых чемпионатах Европы. Ранее ее крупнейшими достижениями на взрослом уровне были серебряные и бронзовые награды Кубка мира. Также в активе украинки среди прочих медалей есть "бронза" юниорского чемпионата мира в командной рапире и "золото" молодежного континентального первенства в личном зачете.

В целом это лишь третья награда в истории украинской женской рапиры на чемпионатах Европы: после бронзы нынешнего тренера команды Ольги Лелейко (2007) и серебра Дарьи Миронюк (2024). Отныне к этому списку добавилось первое "золото".

Комащук завоевала для Украины первую медаль на ЧЕ-2026 по фехтованию17.06.26, 10:37 • 2676 просмотров

Юлия Шрамко

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