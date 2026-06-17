Комащук завоевала для Украины первую медаль на ЧЕ-2026 по фехтованию

www.instagram.com/noc_odesa

Украина завоевала первую медаль на чемпионате Европы по фехтованию-2026 — "бронзу" выиграла Алина Комащук, сообщили в среду в Минмолодежьспорта, пишет УНН.

Есть первая украинская медаль на чемпионате Европы по фехтованию-2026. Алина Комащук завоевала бронзу в личных соревнованиях саблисток — сообщили в министерстве.

Украинская олимпийская чемпионка, как указано, второй год подряд поднялась на пьедестал почета континентального первенства и завоевала седьмую в карьере медаль ЧЕ.

На пути к медали во французском Антони Алина Комащук выиграла четыре из шести боев в группе, в 1/32 победила Зузанну Чеслар из Польши (15:11). Далее с таким же счетом взяла верх над Деспиной Георгиаду из Греции и Сарой Нутчу из Франции. В полуфинале 33-летняя одесситка уступила Люсии Мартин-Португес из Испании (7:15).

Чемпионат Европы продлится до 21 июня.

Украина завоевала первое "золото" этапов Кубка мира по фехтованию в нынешнем сезоне