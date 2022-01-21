Утро пятницы в Киеве началось с пробок: где затруднено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. По состоянию на 8:20 пятницы, 21 января, в Киеве заметно значительное осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, пишет УНН.
Детали
Так, на правом берегу движение затруднено на проспектах Воздухофлотском, Валерия Лобановского, Леся Курбаса, Степана Бандеры, Победы, Голосеевском.
Кроме этого, движение затруднено по улицам Жилянской, Борщаговской, Гарматной, Нежинской, Вадима Гетьмана, Саксаганского, Щусева, Большой Васильковской.
На левом берегу движение затруднено на проспектах Броварском, Романа Шухевича, Юрия Гагарина, Николая Бажана и на улицах Киото, Андрея Малышко, Братиславской, Миропольской, Теодора Драйзера, Оноре де Бальзака.
Движение на мостах - свободно можно было проехать на Дарницком, Северном и Метро. На мостах Южном и Патона движение затруднено в направлении правого берега.
Дополнения
Сегодня, 21 января, в большинстве областей Украины прогнозируют порывы ветра, снег и снижение температуры воздуха.