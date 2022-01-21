Ранок п'ятниці у Києві розпочався із заторів: де ускладнено рух
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Станом на 8:20 п’ятниці, 21 січня, у Києві помітно значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, пише УНН.
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Так, на правому березі рух ускладнено на проспектах Повітрофлотському, Валерія Лобановського, Леся Курбаса, Степана Бандери, Перемоги, Голосіївському.
Окрім цього, рух ускладнено вулицями Жилянською, Борщагівською, Гарматною, Ніжинською, Вадима Гетьмана, Саксаганського, Щусєва, Великою Васильківською.
На лівому березі рух ускладнено на проспектах Броварському, Романа Шухевича, Юрія Гагаріна, Миколи Бажана та на вулицях Кіото, Андрія Малишка, Братиславській, Миропільскій, Теодора Драйзера, Оноре де Бальзака.
Рух на мостах – вільно можна було проїхати на Дарницькому, Північному та Метро. На мостах Південному та Патона рух ускладнено у напрямку правого берега.
Доповнення
Сьогодні, 21 січня, у більшості областей Україні прогнозують пориви вітру, сніг та зниження температури повітря.