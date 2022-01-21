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Шахед-136

Сильний вітер та сніг: прогноз погоди на сьогодні

Сильний вітер та сніг: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 55053 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Сьогодні у більшості областей Україні прогнозують пориви вітру, сніг та зниження температури повітря. Про це повідомляє УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

Цитата

"Температурні показники почнуть знижуватися, і стабільна морозна погода вже пануватиме у всіх регіонах, принаймні до середини наступного тижня", — ідеться у повідомленні.

Деталі

21 січня буде хмарно, невеликий сніг, лише у південних областях вдень без опадів.

На дорогах ожеледиця.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вночі у західних та східних, вдень в більшості областей пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6°, у східних та Закарпатській областях 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Карпатах помірний сніг, хуртовина, температура вночі та вдень 9-14° морозу.

Додамо

У Київській області хмарно, також прогнозують невеликий сніг.

На дорогах ожеледиця.

Вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° морозу.

Нагадаємо

2021 року у  всьому світу було зафіксовано понад 400 температурних рекордів. 

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