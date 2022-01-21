Сильный ветер и снег: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Сегодня в большинстве областей Украины прогнозируют порывы ветра, снег и снижение температуры воздуха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Цитата
"Температурные показатели начнут снижаться, и стабильная морозная погода уже будет царить во всех регионах, по крайней мере до середины следующей недели", — говорится в сообщении.
Детали
21 января будет облачно, небольшой снег, только в южных областях днем без осадков.
На дорогах гололедица.
Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью в западных и восточных, днем в большинстве областей порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 1-6°, в восточных и Закарпатской областях 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.
В Карпатах умеренный снег, метель, температура ночью и днем 9-14° мороза.
Добавим
В Киевской области облачно, также прогнозируют небольшой снег.
На дорогах гололедица.
Ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° мороза.
Напомним
В 2021 году по всему миру было зафиксировано более 400 температурных рекордов.