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Сильный ветер и снег: прогноз погоды на сегодня

Киев • УНН

 • 55052 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Сегодня в большинстве областей Украины прогнозируют порывы ветра, снег и снижение температуры воздуха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Цитата

"Температурные показатели начнут снижаться, и стабильная морозная погода уже будет царить во всех регионах, по крайней мере до середины следующей недели", — говорится в сообщении.

Детали

21 января будет облачно, небольшой снег, только в южных областях днем без осадков.

На дорогах гололедица.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью в западных и восточных, днем в большинстве областей порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6°, в восточных и Закарпатской областях 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

В Карпатах умеренный снег, метель, температура ночью и днем 9-14° мороза.

Добавим

В Киевской области облачно, также прогнозируют небольшой снег.

На дорогах гололедица.

Ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° мороза.

Напомним

В 2021 году по всему миру было зафиксировано более 400 температурных рекордов.

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