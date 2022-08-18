Утренний обстрел Харькова: известно о двух пострадавших, среди них – ребенок

Цитата

"Оккупанты снова нанесли ракетные удары по Харькову. В результате попаданий есть несколько пожаров, сейчас известно о 2 пострадавших, среди них есть ребенок. Все профильные службы работают на местах. Вниманию харьковчан и жителей области: не игнорируйте сигналы тревоги не покидайте укрытий!", - подчеркнул он.

Дополнение

По информации мэра города Игоря Терехова "прилетело" в Слободской и Холодногорский районы.

Ранее

Российские оккупанты обстреляли Харьков. Захватчики ударили по Салтовскому району. Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о 7 погибших и 16 – раненых, среди которых – 11-летний ребенок.