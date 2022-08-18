Ранковий обстріл Харкова: відомо про двох постраждалих, серед них - дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Російські окупанти знову обстріляли Харків. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок влучань виникло декілька пожеж. Відомо про двох постраждалих, серед них - дитина, передає УНН.
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"Окупанти знову завдали ракетних ударів по Харкову. Унаслідок влучань є кілька пожеж, наразі відомо про 2 постраждалих, серед них є дитина. Усі профільні служби працюють на місцях. До уваги харків’ян та жителів області: не ігноруйте сигнали тривоги не покидайте укриттів!", - наголосив він.
Доповнення
За інформацією мера міста Ігора Терехова "прилетіло" до Слобідського та Холодногірського районів.
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Російські окупанти обстріляли Харків. Загарбники вдарили по Салтівському району. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про 7 загиблих та 16 - поранених, серед яких - 11-річна дитина.