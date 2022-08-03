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"Раньше жирно жили в рф": нардеп рассказал, почему букмекер 1xBet начал работать в Украине только во время войны

"Раньше жирно жили в рф": нардеп рассказал, почему букмекер 1xBet начал работать в Украине только во время войны

Киев • УНН

 • 283721 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Букмекерская компания 1xBet, которая имеет связи с россией, получила лицензию на работу в Украине только в марте месяце, потому что раньше сфера украинского игорного бизнеса ее не интересовала. Об этом журналистам УНН рассказал депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Олег Марусяк.

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Цитата

“В самом конце появляется этот 1xBet. Когда все подняли крик, мол, а что это такое, почему он у нас появился – я не получил по поводу этого прямого ответа, потому что с 1xBet лично не общался. Сначала им было не интересно контактировать с Украиной, потому что они раньше жирно жили в рф. А теперь они здесь появились и якобы закрыли свою деятельность в россии. Подчеркиваю – якобы, потому что проверить реально ли они там до сих пор работают очень просто, – объяснил нардеп.

Кроме того, Марусяк рассказал, что во время обсуждения и рассмотрения закона по азартным играм в Украине, он имел некоторые разногласия во взглядах на работу азартных игр с Борисом Баумом, которого называют лоббистом игорного рынка.

“Для того, чтобы понять проблему истории (азартных игр, – ред.) нужно было общаться со всеми. Очевидно, в первое время больше всего информации я получал от него (Баума, – ред.), как правильно делать, а как – нет. Но все равно я поступил так, как было лучше всего для бюджета. И, очевидно, в конце мы не общались, потому что не все мы могли согласовать. На многие вещи мы смотрели по-разному, – добавил Марусяк.

Напомним

Волонтерское расследовательское сообщество InformNapalm обвинило 1xBet в связях с кремлевским режимом и масштабном отмывании денег. Несмотря на это, компания до сих пор продолжает работать в Украине, хотя петиция относительно ее запрета уже набрала более 25 тысяч голосов.

В рф 1xBet вроде бы не работают, однако в одном из Телеграм-каналов, который специализируется на публикации "сливов" о банках, информация опровергается. Кроме того, как отмечают волонтеры группы BraveUkraine, "1xСтавка", которая до сих пор работает в рф, и 1хBet – по факту одна и та же компания.

Также по словам расследователей, лицензии ООО "Твоя компания беттинга" на ведение букмекерской деятельности и организацию азартных игр в интернете выдали по протекции Бориса Баума, которого называют негласным куратором азартных игр в Украине.

Сразу после публикации расследования владельцы-россияне 1XBet – Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин, а также сам Борис Баум попали на сайт "Миротворец" – базу данных преступлений против национальной безопасности Украины.

По информации журналистов, после скандального расследования Баум покинул Украину, имея двойное гражданство.

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