"Раніше жирно жили в рф": нардеп розповів, чому букмекер 1xBet розпочав працювати в Україні лише під час війни

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент Зеленський розгляне петицію стосовно заборони роботи букмекера 1xBet в Україні – Никифоров

Цитата

“В самому кінці з’являється цей 1xBet. Коли всі підняли галас, мовляв, а що це таке, чому він у нас з’явився – я не отримав щодо цього пряму відповідь, бо з 1xBet особисто не спілкувався. Спочатку їм було не цікаво контактувати з Україною, бо вони раніше жирно жили в рф. А тепер вони тут з’явилися і нібито закрили свою діяльність в росії. Підкреслюю – нібито, бо перевірити чи реально вони там досі працюють дуже просто”, – пояснив нардеп.

Окрім того, Марусяк розповів, що під час обговорення та розгляду закону стосовно азартних ігор в Україні, він мав деякі розбіжності у поглядах на роботу азартних ігор з Борисом Баумом, якого називають лобістом ігорного ринку.

“Для того, щоб зрозуміти проблему історії (азартних ігор, – ред.) треба було спілкуватися з усіма. Очевидно першим часом найбільш інформації я отримував від нього (Баума, – ред.), як правильно робити, а як - ні. Але все одно я зробив так, як було найкраще для бюджету. І очевидно в кінці ми не спілкувалися, бо не все ми могли погодити. На багато речей ми дивилися по-різному”, – додав Марусяк.

Нагадаємо

Волонтерська розслідувальна спільнота InformNapalm звинуватила 1xBet у зв'язках із кремлівським режимом та масштабному відмиванні грошей. Попри це компанія й досі продовжує працювати в Україні, хоча петиція щодо її заборони вже набрала більш ніж 25 тисяч голосів.

У рф 1xBet начебто не працюють, однак у одному з Телеграм-каналів, який спеціалізується на публікації "зливів" про банки, інформація спростовується. Окрім того, як наголошують волонтери групи BraveUkraine, "1xСтавка", яка досі працює в рф, та 1хBet - по факту одна й та ж сама компанія.





Також за словами розслідувачів, ліцензії ТОВ "Твоя беттінгова компанія" на ведення букмекерської діяльності та організацію азартних ігор в інтернеті видали за протекції Бориса Баума, якого називають негласним куратором азартних ігор в Україні.

Відразу після публікації розслідування власники-росіяни 1XBet – Роман Семіохін, Сергій Каршков та Дмитро Казорін, а також сам Борис Баум потрапили на сайт "Миротворець" – базу даних злочинів проти національної безпеки України.

За інформацією журналістів, після скандального розслідування Баум покинув Україну, маючи подвійне громадянство.