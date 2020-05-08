Счетная палата назвала области, наиболее потратившие бюджетные средства на борьбу с COVID-19

“Речь не идет о том, кто больше или меньше потратит средств. Речь идет о том, кто эффективнее будет их использовать на борьбу с пандемией. Сумма платежей за счет государственного и местных бюджетов, которые совершил Киев, составляет 273 млн грн, Киевская обл. — 211 млн грн, Харьковская обл. — 109 млн грн. Наименьшие затраты на сегодня в Кировоградской обл. — 14 млн грн, Луганской обл. — 14 млн грн и Черниговской обл. — 18 млн грн”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что система, в которой на основе открытых данных отображается информация о платежах, позволяет также определить организации, имеющие наибольшие расходы на борьбу с COVID-19.

На сегодня дешборд, разработанный специалистами Счетной палаты и размещен на вебсайте институты, отображает информацию о почти 30 тысячах платежей.

Председатель Счетной палаты напомнил, что из государственного бюджета в соответствующий фонд на борьбу с COVID −19 планируют направить почти 65 млрд грн.

“Мы разработали уникальную программу, благодаря которой любой может зайти на сайт Счетной палаты и посмотреть, как расходуются средства в разрезе регионов, по любым министерствам или ведомствам. Планируется, что скоро система Prozorro будет использовать наши данные, о чем уже беседовали специалисты наших институтов”, — сказал Пацкан.

Он также отметил, что проект совершенствуется и вскоре появится версия для мобильных телефонов.

Напомним, общий бюджет фонда по ликвидации последствий COVID-19 при Офисе Президента Украины составил 374 млн 620 тыс. грн.