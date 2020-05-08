Рахункова палата назвала області, які найбільше витратили бюджетних коштів на боротьбу з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Найбільше бюджетних коштів на боротьбу з коронавірусом наразі були оплачені через казначейства Києва, Київської та Харківської областей, а найменше — Кіровоградської, Луганської і Чернігівської областей. Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, передає УНН із посиланням на пресслужбу Рахункової палати.
“Не йдеться про те, хто найбільше чи найменше витратить коштів. Йдеться про те, хто ефективніше буде їх використовувати на боротьбу з пандемією. Сума платежів за рахунок державного і місцевих бюджетів, які здійснив Київ, становить 273 млн грн, Київська обл. — 211 млн грн, Харківська обл. — 109 млн грн. Найменші витрати на сьогодні у Кіровоградської обл. — 14 млн грн, Луганської обл. — 14 млн грн та Чернігівської обл. — 18 млн грн”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що система, в якій на основі відкритих даних відображається інформація про платежі, дозволяє також визначити організації, що мають найбільші видатки на боротьбу з COVID-19.
Станом на сьогодні дешборд, розроблений фахівцями Рахункової палати і розміщений на вебсайті інституції, відображає інформацію про майже 30 тисяч платежів.
Голова Рахункової палати нагадав, що з державного бюджету до відповідного фонду на боротьбу з COVID −19 планують направити майже 65 млрд грн.
“Ми розробили унікальну програму, завдяки якій будь-хто може зайти на сайт Рахункової палати та переглянути, як витрачаються кошти в розрізі регіонів, за будь-яким міністерством чи відомством. Планується, що скоро система Prozorro використовуватиме наші дані, про що вже мали розмову спеціалісти наших інституцій”, — сказав Пацкан.
Він також зазначив, що проект вдосконалюється і невдовзі з’явиться версія для мобільних телефонів.
Нагадаємо, загальний бюджет фонду з ліквідації наслідків COVID-19 при Офісі Президента України склав 374 млн 620 тис. грн.