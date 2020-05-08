Рахункова палата назвала області, які найбільше витратили бюджетних коштів на боротьбу з COVID-19

“Не йдеться про те, хто найбільше чи найменше витратить коштів. Йдеться про те, хто ефективніше буде їх використовувати на боротьбу з пандемією. Сума платежів за рахунок державного і місцевих бюджетів, які здійснив Київ, становить 273 млн грн, Київська обл. — 211 млн грн, Харківська обл. — 109 млн грн. Найменші витрати на сьогодні у Кіровоградської обл. — 14 млн грн, Луганської обл. — 14 млн грн та Чернігівської обл. — 18 млн грн”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що система, в якій на основі відкритих даних відображається інформація про платежі, дозволяє також визначити організації, що мають найбільші видатки на боротьбу з COVID-19.

Станом на сьогодні дешборд, розроблений фахівцями Рахункової палати і розміщений на вебсайті інституції, відображає інформацію про майже 30 тисяч платежів.

Голова Рахункової палати нагадав, що з державного бюджету до відповідного фонду на боротьбу з COVID −19 планують направити майже 65 млрд грн.

“Ми розробили унікальну програму, завдяки якій будь-хто може зайти на сайт Рахункової палати та переглянути, як витрачаються кошти в розрізі регіонів, за будь-яким міністерством чи відомством. Планується, що скоро система Prozorro використовуватиме наші дані, про що вже мали розмову спеціалісти наших інституцій”, — сказав Пацкан.

Він також зазначив, що проект вдосконалюється і невдовзі з’явиться версія для мобільних телефонів.

Нагадаємо, загальний бюджет фонду з ліквідації наслідків COVID-19 при Офісі Президента України склав 374 млн 620 тис. грн.