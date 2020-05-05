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Загальний бюджет фонду ОП з ліквідації наслідків COVID-19 склав понад 370 млн грн – Тимошенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Загальний бюджет фонду з ліквідації наслідків COVID-19 при Офісі Президента України склав 374 млн 620 тис. грн. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко в ефірі програми “Свобода слова”, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОПУ.

Загальний бюджет фонду ОП з ліквідації наслідків COVID-19 склав понад 370 млн грн – Тимошенко

Це недержавні кошти, за які закуповувалися медичні товари та засоби індивідуального захисту для боротьби з поширенням коронавірусу в Україні. З них 155,6 млн грн витрачено на закупівлю продукції в українських постачальників.

“Згідно з оперативним звітом, загальний бюджет фонду з ліквідації наслідків COVID-19 при Офісі Президента України склав 374 млн 620 тис. грн. У 12 українських постачальників було закуплено продукції на 155,6 млн грн, у семи іноземних постачальників — на 182,6 млн грн”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на авіаційну доставку медзасобів було витрачено 33,6 млн грн. Витрати на митне оформлення, логістику та вантажні послуги склали 286 тис. грн.

Так, відбулося 10 рейсів до китайського міста Сяменя, чотири рейси — до Гуанчжоу, три рейси — до Пекіна, а також чотири рейси — до Сеула (Республіка Корея).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В ОПУ заявили, що Фонд боротьби з COVID-19 закуповував засоби захисту виключно за кошти бізнесу

Повідомляється, що за ці кошти було закуплено:

  • респіраторів — 1 млн 127 тис. за середньою ціною 74,32 грн/од.,
  • костюмів біозахисту — 173 тис. за середньою ціною 416,16 грн/од.,
  • костюмів біозахисту багаторазового використання — 12 тис. за середньою ціною 1050 грн/од.,
  • захисних окулярів — 60 тис. за середньою ціною 111,52 грн/од.,
  • ПЛР-тестів іноземного виробництва — понад 100 тис. за середньою ціною 231,2 грн/од.,
  • наборів для ПЛР-тестування українського виробництва — 600 тис. за середньою ціною 58,02 грн/од.,
  • захисних екранів для обличчя — 50 тис. за середньою ціною 46,78 грн/од., термометрів — 21,5 тис. за середньою ціною 17,7 грн/од.,
  • експрес-тестів — 150 тис. за середньою ціною 173 грн/од.,
  • понад 6 млн медичних рукавичок та багато інших спецзасобів та обладнання.

“Ви бачите ціни — вони дуже низькі навіть для китайського та корейського ринків. Це ціни, за які ми фактично „вибивали“ засоби захисту в Китаї”, — зауважив Тимошенко.

В ОПУ повідомляють, що надалі доставлені засоби захисту розподілялися через департаменти охорони здоров’я в кожну область України, а також на потреби поліції, прикордонників, військових та співробітників інших відомств, які працюють у тісному контакті з населенням.

Він нагадав, що півтора місяця тому Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з великим бізнесом, на якій ішлося про боротьбу з коронавірусом.

Нагадаємо, що Тимошенко анонсував звіт Офісу Президента щодо роботи благодійних фондів та на які потреби були витрачені гроші.

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