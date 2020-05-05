Загальний бюджет фонду ОП з ліквідації наслідків COVID-19 склав понад 370 млн грн – Тимошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Загальний бюджет фонду з ліквідації наслідків COVID-19 при Офісі Президента України склав 374 млн 620 тис. грн. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко в ефірі програми “Свобода слова”, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОПУ.
Це недержавні кошти, за які закуповувалися медичні товари та засоби індивідуального захисту для боротьби з поширенням коронавірусу в Україні. З них 155,6 млн грн витрачено на закупівлю продукції в українських постачальників.
“Згідно з оперативним звітом, загальний бюджет фонду з ліквідації наслідків COVID-19 при Офісі Президента України склав 374 млн 620 тис. грн. У 12 українських постачальників було закуплено продукції на 155,6 млн грн, у семи іноземних постачальників — на 182,6 млн грн”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на авіаційну доставку медзасобів було витрачено 33,6 млн грн. Витрати на митне оформлення, логістику та вантажні послуги склали 286 тис. грн.
Так, відбулося 10 рейсів до китайського міста Сяменя, чотири рейси — до Гуанчжоу, три рейси — до Пекіна, а також чотири рейси — до Сеула (Республіка Корея).
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Повідомляється, що за ці кошти було закуплено:
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- респіраторів — 1 млн 127 тис. за середньою ціною 74,32 грн/од.,
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- костюмів біозахисту — 173 тис. за середньою ціною 416,16 грн/од.,
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- костюмів біозахисту багаторазового використання — 12 тис. за середньою ціною 1050 грн/од.,
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- захисних окулярів — 60 тис. за середньою ціною 111,52 грн/од.,
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- ПЛР-тестів іноземного виробництва — понад 100 тис. за середньою ціною 231,2 грн/од.,
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- наборів для ПЛР-тестування українського виробництва — 600 тис. за середньою ціною 58,02 грн/од.,
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- захисних екранів для обличчя — 50 тис. за середньою ціною 46,78 грн/од., термометрів — 21,5 тис. за середньою ціною 17,7 грн/од.,
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- експрес-тестів — 150 тис. за середньою ціною 173 грн/од.,
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- понад 6 млн медичних рукавичок та багато інших спецзасобів та обладнання.
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“Ви бачите ціни — вони дуже низькі навіть для китайського та корейського ринків. Це ціни, за які ми фактично „вибивали“ засоби захисту в Китаї”, — зауважив Тимошенко.
В ОПУ повідомляють, що надалі доставлені засоби захисту розподілялися через департаменти охорони здоров’я в кожну область України, а також на потреби поліції, прикордонників, військових та співробітників інших відомств, які працюють у тісному контакті з населенням.
Він нагадав, що півтора місяця тому Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з великим бізнесом, на якій ішлося про боротьбу з коронавірусом.
Нагадаємо, що Тимошенко анонсував звіт Офісу Президента щодо роботи благодійних фондів та на які потреби були витрачені гроші.