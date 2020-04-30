В Україну прибув з Китаю черговий літак з меддопомогою
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. В Україну прибув з Китаю 25-ий літак з меддопомогою для боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19. Про це під час брифінгу заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні на цьому літаку доставлено для наших лікарів 400 тисяч респіраторів, вони будуть доставлені сьогодні та завтра по усіх лікарнях, що працюють з COVID-19, а також 50 тисяч спеціальних щитків захисних пластикових, у яких працюють лікарі та лаборанти лабораторних центрів”, — розповів Тимошенко.
Він зазначив, що наразі кризи, нестачі засобів індивідуального захист немає.
“Ми побороли кризу, яка була (нестачі засобів захисту в лікарнях — ред.). Саме це було нашим завданням. Далі усі закупки проводить МОЗ. Надалі допомогу будуть доставляти, як і літаками, так і морем, поїздами, і закуповувати і в Україні також засоби захисту”, — заявив Тимошенко.
Він додав, що до розробки вітчизняних тест-систем усе необхідне держава закуповувала в Китаї, а також в Кореї.
“Адже Китай налагодив виробництво найпершим, а в Кореї налагодили виробництво костюмів, тому ми закуповуємо в них костюми”, — сказав заступник керівника ОП.
Тимошенко також анонсував звіт Офісу Президента щодо роботи благодійних фондів та на які потреби були витрачені гроші.
Раніше УНН писав, що голова МОЗ Степанов пояснив, чому виник дефіцит засобів індивідуального захисту.