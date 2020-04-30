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В Украину прибыл из Китая очередной самолет с медпомощью

В Украину прибыл из Китая очередной самолет с медпомощью

Киев  •  УНН

 • 12961 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Украину прибыл из Китая двадцать пятый самолет с медпомощью для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом во время брифинга заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает корреспондент УНН.

"Сегодня на этом самолете доставили для наших врачей 400 000 респираторов, они будут доставлены сегодня и завтра по всем больницам, работающих с COVID-19, а также 50 000 специальных щитков защитных пластиковых, в которых работают врачи и лаборанты лабораторных центров", - рассказал Тимошенко.

Он отметил, что сейчас кризиса, нехватки средств индивидуальной защиты нет.

"Мы победили кризис, который был (нехватки средств защиты в больницах - ред.). Именно это было нашей задачей. Далее все закупки проводит Минздрав. В дальнейшем помощь будут доставлять, как и самолетами, так и морем, поездами, и закупать и в Украине также средства защиты", - заявил Тимошенко.

Он добавил, что к разработке отечественных тест-систем все необходимое государство закупало в Китае, а также в Корее.

"Ведь Китай наладил производство первым, а в Корее наладили производство костюмов, поэтому мы закупаем у них костюмы", - сказал заместитель руководителя ОП.

Тимошенко также анонсировал отчет Офиса Президента по работе благотворительных фондов и на какие нужды были потрачены деньги.

Ранее УНН писал, что глава Минздрава Степанов пояснил, почему возник дефицит средств индивидуальной защиты.

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