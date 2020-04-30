В Украину прибыл из Китая очередной самолет с медпомощью

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Украину прибыл из Китая двадцать пятый самолет с медпомощью для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом во время брифинга заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает корреспондент УНН.