В ОПУ заявили, що Фонд боротьби з COVID-19 закуповував засоби захисту виключно за кошти бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Жодні гуманітарні вантажі для боротьби з коронавірусом не продавалися й не будуть продаватися в магазинах чи аптеках. З такою заявою в ефірі ток-шоу “Свобода слова” виступив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, передає УНН із посиланням на сторінку ОПУ у Facebook.
Крім того, Тимошенко наголосив, що Фонд з ліквідації наслідків COVID-19 при Офісі Президента закуповував засоби захисту виключно за кошти, пожертвувані бізнесом, додавши, що при цьому бюджетні гроші не витрачалися.
“Також заступник керівника Офісу Президента детально роз’яснив ситуацію з літаком „Мрія“, що доставив нібито цілком „комерційний вантаж“. За словами Кирила Тимошенка, було досягнуто домовленості, що мережа „Епіцентр“, закупивши засоби захисту від COVID-19 у Китаї, зобов’язується безкоштовно передати частину вантажу на потреби українських лікарень. Що й було зроблено”, — додається у повідомленні.
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Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 12 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 303 — летальні.
Зокрема, Кабмін ухвалив рішення про пом’якшення карантину з 12 травня, але продовжив його до 22 травня.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.