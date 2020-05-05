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В ОПУ заявили, что Фонд борьбы с COVID-19 закупал средства защиты исключительно за счет бизнеса

Киев • УНН

 • 14967 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Никакие гуманитарные грузы для борьбы с коронавирусом не продавались и не будут продаваться в магазинах или аптеках. С таким заявлением в эфире ток-шоу “Свобода слова” выступил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, передает УНН со ссылкой на страницу ОПУ в Facebook.

В ОПУ заявили, что Фонд борьбы с COVID-19 закупал средства защиты исключительно за счет бизнеса

Кроме того, Тимошенко подчеркнул, что Фонд по ликвидации последствий COVID-19 при Офисе Президента закупал средства защиты исключительно за средства, пожертвованные бизнесом, добавив, что при этом бюджетные деньги не тратились.

“Также заместитель руководителя Офиса Президента подробно разъяснил ситуацию с самолетом „Мрия“, доставивший якобы вполне „коммерческий груз“. По словам Кирилла Тимошенко, была достигнута договоренность, что сеть „Эпицентр“, закупив средства защиты от COVID-19 в Китае, обязуется безвозмездно передать часть груза на нужды украинских больниц. Что и было сделано”, — добавляется в сообщении.

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Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 12331 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 303 — летальные.

В частности, Кабмин принял решение о смягчении карантина с 12 мая, но продлил его до 22 мая.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

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