В ОПУ заявили, что Фонд борьбы с COVID-19 закупал средства защиты исключительно за счет бизнеса

КИЕВ. 5 мая. УНН. Никакие гуманитарные грузы для борьбы с коронавирусом не продавались и не будут продаваться в магазинах или аптеках. С таким заявлением в эфире ток-шоу “Свобода слова” выступил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, передает УНН со ссылкой на страницу ОПУ в Facebook.