На "Епіцентр" склали 29 протоколів через порушення карантину – Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Поліція протягом останніх трьох днів провела перевірку в понад 160 супермаркетів в результаті на працівників мережі “Епіцентр” склали 29 протоколів щодо порушення карантину. Про це під час засідання уряду заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає кореспондент УНН.
"За останній час поліція склала 10 303 протоколів про порушення карантинних норм. В тому числі ми провели за останні три дні перевірку 162 будівельних супермаркетів, в тому числі "Епіцентр“... Наразі маємо протоколи щодо порушення... 94 протоколи щодо супермаркетів, 29 протоколів щодо мережі “Епіцентр”, 140 протоколів щодо порушень об’єктами громадського харчування. У торгових центрах “Епіцентр” та “Нова лінія” були випадки, коли торгували меблями, предметами електроніки", - розповів Аваков.
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Також, за його словами, лідером щодо порушень карантину серед об’єктів харчування є Рівненська область — 26 випадків, коли працювало з порушеннями кафе чи ресторан, Донецька область — 17, Харківська − 14, Запорізька − 12.
Нагадаємо, з 12 березня в Україні запроваджено карантин із метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.