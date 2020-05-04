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На "Эпицентр" составили 29 протоколов за нарушения карантина - Аваков

Киев • УНН

 • 20935 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Полиция в течение последних трех дней провела проверку в более 160 супермаркетах в результате на работников сети "Эпицентр" составили 29 протоколов о нарушении карантина. Об этом во время заседания правительства заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент УНН.

На "Эпицентр" составили 29 протоколов за нарушения карантина - Аваков

"За последнее время полиция составила 10 303 протоколов о нарушении карантинных норм. В том числе мы провели за последние три дня проверку 162 супермаркетов, в том числе "Эпицентра"... Сейчас имеем протоколы о нарушении ... 94 протокола относительно супермаркетов, 29 протоколов по сети "Эпицентр", 140 протоколов о нарушениях объектами общественного питания. В торговых центрах "Эпицентр" и "Новая линия" были случаи, когда торговали мебелью, предметами электроники", - рассказал Аваков.

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Также, по его словам, лидером по нарушениям карантина среди объектов питания является Ровенская область - 26 случаев, когда работало с нарушениями кафе или ресторан, Донецкая область - 17, Харьковская - 14 Запорожская - 12.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

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