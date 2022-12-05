Ракетный удар рф по Запорожью: два человека погибли, среди раненых - маленький ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В результате ракетного удара рф по Запорожской области погибли два человека, еще трое - ранены. Как сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram, среди раненых маленький ребенок, передает УНН.
Детали
По словам Тимошенко, в результате удара рф по селу Новософиевка на Запорожье, возросло количество раненых.
"В результате российских обстрелов ранен маленький ребенок – 1 год и 10 месяцев. Таким образом 2 человека погибли, 3 ранены", - написал замглавы ОП.
Тимошенко также подчеркнул, что "россияне – это террористы, не имеющие ничего общего с цивилизацией и человеческими ценностями!"
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Как сообщал Тимошенко, в Запорожской области в результате ракетной атаки рф разрушены несколько частных домов, есть травмированные.