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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 31605 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Ракетний удар рф по Запоріжжю: двоє людей загинуло, серед поранених - маленька дитина

Ракетний удар рф по Запоріжжю: двоє людей загинуло, серед поранених - маленька дитина

Київ • УНН

 • 1058700 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. У результаті ракетного удару рф по Запорізькій області загинуло двоє людей, ще троє - поранено. Як повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram, серед поранених маленька дитина, передає УНН.

Деталі

За словами Тимошенка, у результаті удару рф по селу Новософіївка на Запоріжжі, зросла кількість поранених.

"Внаслідок російських обстрілів поранено маленьку дитину – 1 рік і 10 місяців. Таким чином 2 людини загинуло, 3 поранено", - написав заступник глави ОП.

Тимошенко також наголосив, що "росіяни – це терористи, які не мають нічого спільного з цивілізацією та людськими цінностями!"

Раніше

Як повідомляв Тимошенко, у Запорізькій області у результаті ракетної атаки рф зруйновано декілька приватних будинків, є травмовані.

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