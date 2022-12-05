Ракетний удар рф по Запоріжжю: двоє людей загинуло, серед поранених - маленька дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У результаті ракетного удару рф по Запорізькій області загинуло двоє людей, ще троє - поранено. Як повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram, серед поранених маленька дитина, передає УНН.
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За словами Тимошенка, у результаті удару рф по селу Новософіївка на Запоріжжі, зросла кількість поранених.
"Внаслідок російських обстрілів поранено маленьку дитину – 1 рік і 10 місяців. Таким чином 2 людини загинуло, 3 поранено", - написав заступник глави ОП.
Тимошенко також наголосив, що "росіяни – це терористи, які не мають нічого спільного з цивілізацією та людськими цінностями!"
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Як повідомляв Тимошенко, у Запорізькій області у результаті ракетної атаки рф зруйновано декілька приватних будинків, є травмовані.