Ракетний удар рф по Запоріжжю: двоє людей загинуло, серед поранених - маленька дитина

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За словами Тимошенка, у результаті удару рф по селу Новософіївка на Запоріжжі, зросла кількість поранених.

"Внаслідок російських обстрілів поранено маленьку дитину – 1 рік і 10 місяців. Таким чином 2 людини загинуло, 3 поранено", - написав заступник глави ОП.

Тимошенко також наголосив, що "росіяни – це терористи, які не мають нічого спільного з цивілізацією та людськими цінностями!"

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Як повідомляв Тимошенко, у Запорізькій області у результаті ракетної атаки рф зруйновано декілька приватних будинків, є травмовані.