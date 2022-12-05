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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 31527 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Ракетна атака рф: на Запоріжжі зруйновано декілька приватних будинків, є травмовані

Ракетна атака рф: на Запоріжжі зруйновано декілька приватних будинків, є травмовані

Київ • УНН

 • 701441 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Запорізькій області у результаті ракетної атаки рф зруйновано декілька приватних будинків, є травмовані. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram, передає УНН.

Деталі

За словами Тимошенка, є приліт у селі Новософіївка у Запорізькій області.

"Зруйновано декілька приватних будинків, є травмовані. ДСНС та швидка вже працюють на місці події", - повідомив заступник глави ОП.

Раніше

Як повідомив секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв, кілька вибухів пролунало у Запоріжжі. Частина - відлуння ворожих прильотів у передмісті.

Нагадаємо

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram закликав не ігнорувати тривогу: "Не нехтуйте безпекою! Перейдіть в укриття під час повітряної тривоги!".

Українські Національні Новини

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