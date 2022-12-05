Ракетна атака рф: на Запоріжжі зруйновано декілька приватних будинків, є травмовані

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За словами Тимошенка, є приліт у селі Новософіївка у Запорізькій області.

"Зруйновано декілька приватних будинків, є травмовані. ДСНС та швидка вже працюють на місці події", - повідомив заступник глави ОП.

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Як повідомив секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв, кілька вибухів пролунало у Запоріжжі. Частина - відлуння ворожих прильотів у передмісті.

Нагадаємо

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram закликав не ігнорувати тривогу: "Не нехтуйте безпекою! Перейдіть в укриття під час повітряної тривоги!".