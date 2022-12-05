Ракетна атака рф: на Запоріжжі зруйновано декілька приватних будинків, є травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Запорізькій області у результаті ракетної атаки рф зруйновано декілька приватних будинків, є травмовані. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram, передає УНН.
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За словами Тимошенка, є приліт у селі Новософіївка у Запорізькій області.
"Зруйновано декілька приватних будинків, є травмовані. ДСНС та швидка вже працюють на місці події", - повідомив заступник глави ОП.
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Як повідомив секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв, кілька вибухів пролунало у Запоріжжі. Частина - відлуння ворожих прильотів у передмісті.
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