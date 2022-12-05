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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 39453 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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У Запоріжжі пролунало кілька вибухів: частина - відлуння прильотів у передмісті

У Запоріжжі пролунало кілька вибухів: частина - відлуння прильотів у передмісті

Київ • УНН

 • 875445 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Кілька вибухів пролунало у Запоріжжі. Як повідомив секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв, частина - відлуння ворожих прильотів у передмісті, передає УНН.

Цитата

"У Запоріжжі пролунало кілька вибухів. Частина з них – це відлуння ворожих прильотів у передмісті. Ще частина – вдала робота Сил протиповітряної оборони", - написав Куртєв.

Він подякував українським воїнам за захист і закликав жителів Запоріжжя бути уважними.

"Існує вірогідність повторної атаки. Бережіть себе та знаходьтеся у безпечних місцях", - резюмував він.

Нагадаємо

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