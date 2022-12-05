У Запоріжжі пролунало кілька вибухів: частина - відлуння прильотів у передмісті
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Кілька вибухів пролунало у Запоріжжі. Як повідомив секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв, частина - відлуння ворожих прильотів у передмісті, передає УНН.
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"У Запоріжжі пролунало кілька вибухів. Частина з них – це відлуння ворожих прильотів у передмісті. Ще частина – вдала робота Сил протиповітряної оборони", - написав Куртєв.
Він подякував українським воїнам за захист і закликав жителів Запоріжжя бути уважними.
"Існує вірогідність повторної атаки. Бережіть себе та знаходьтеся у безпечних місцях", - резюмував він.
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